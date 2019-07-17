Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur'dan ayrıldı! TRT 1 dizisi Erkan Avcı'yı havada kaptı

Show TV'de yayınlanan Çukur'da 'Çeto' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Erkan Avcı, çok yakında sevenlerinin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki Avcı, TRT ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan ve şimdiden merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil oldu.