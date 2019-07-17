Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur'dan ayrıldı! TRT 1 dizisi Erkan Avcı'yı havada kaptı
Çukur dizisinin sezon finali yapmadan birkaç bölüm öncesinde projeden ayrılarak hayranlarını üzen Erkan Avcı, çok geçmeden yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Show TV'de yayınlanan Çukur'da 'Çeto' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Erkan Avcı, çok yakında sevenlerinin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki Avcı, TRT ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan ve şimdiden merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil oldu.
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Tolgahan Sayışman, Emir Özyakışır ve Erdal Özyağcılar'ın da yer aldığı Şampiyon dizisinin yeni oyuncusu Erkan Avcı oldu. Ünlü oyuncunun, dizide 'Tansel' karakterine hayat vermesi bekleniyor.
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Şampiyon dizisi ne zaman başlayacak: Çekimlerine Ağustos ayı sonlarında başlanması beklenen Şampiyon dizisinin en geç Ekim ayında TRT ekranlarında olması bekleniyor.
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Peki Erkan Avcı kimdir?: Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. Aslen Diyarbakırlıdır.
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