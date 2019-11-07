Show TV'nin fişini çektiği Onur Büyüktopçu'nun yeni işi belli oldu! Yemekteyiz'den de ayrılmıştı

Ders alıyor: Proje için şan dersleri almaya başladığını belirten Onur Büyüktopçu, , "Sahnede olmak ve bir müzikalle izleyicilerle buluşuyor olmanın heyecanı gerçekten çok başka. Umarım sahnelendiğinde de beğeni ile izleyeceğiniz güzel bir performans olacak" ifadelerine yer verdi.