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Show TV'nin Çukur kararı seyirciyi isyan ettirdi yayın akışından kaldırıldı

Show TV'nin Çukur kararı seyirciyi isyan ettirdi yayın akışından kaldırıldı

Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisi 3 bölüm sonra final yapacak. Fakat dizinin final tarihi 1 hafta ertelendi. Çünkü dizi yayın akışından çıkarıldı.

Show TV'nin Çukur kararı seyirciyi isyan ettirdi yayın akışından kaldırıldı

Son günlerde sürekli olarak ayrılık haberleriyle adından söz ettiren Çukur dizisinin finaline çok az kaldı. 3 bölüm sonra ekran yolculuğunu tamamlayacak Çukur dizisi son olarak 128. bölümüyle ekranlara geldi. Kemik bir seyirci kitlesine sahip olan dizi için kanalın yeni kararı ise isyan ettirdi.

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Show TV'nin Çukur kararı seyirciyi isyan ettirdi yayın akışından kaldırıldı

Çukur dizisi 129. yeni bölümünün 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm ise bu hafta ekrana gelmeyecek. 

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Show TV'nin Çukur kararı seyirciyi isyan ettirdi yayın akışından kaldırıldı

Show TV'nin aldığı kararla dizinin yeni bölümü bir hafta ertelendi. Çukur'un yerine 17 Mayıs Pazartesi akşamı Öldürme Arzusu ve Gizli Kod filmleri Show TV'de ekrana gelecek.

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Show TV'nin Çukur kararı seyirciyi isyan ettirdi yayın akışından kaldırıldı

Çukur'un yeni bölümü ise 24 Mayıs Pazartesi 20.00'de Show TV'de olacak. Dizi 7 Haziran'da ise 131. bölümüyle final yapacak.

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