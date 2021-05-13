Show TV'nin Çukur kararı seyirciyi isyan ettirdi yayın akışından kaldırıldı
Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisi 3 bölüm sonra final yapacak. Fakat dizinin final tarihi 1 hafta ertelendi. Çünkü dizi yayın akışından çıkarıldı.
Son günlerde sürekli olarak ayrılık haberleriyle adından söz ettiren Çukur dizisinin finaline çok az kaldı. 3 bölüm sonra ekran yolculuğunu tamamlayacak Çukur dizisi son olarak 128. bölümüyle ekranlara geldi. Kemik bir seyirci kitlesine sahip olan dizi için kanalın yeni kararı ise isyan ettirdi.
Çukur dizisi 129. yeni bölümünün 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm ise bu hafta ekrana gelmeyecek.
Show TV'nin aldığı kararla dizinin yeni bölümü bir hafta ertelendi. Çukur'un yerine 17 Mayıs Pazartesi akşamı Öldürme Arzusu ve Gizli Kod filmleri Show TV'de ekrana gelecek.
Çukur'un yeni bölümü ise 24 Mayıs Pazartesi 20.00'de Show TV'de olacak. Dizi 7 Haziran'da ise 131. bölümüyle final yapacak.