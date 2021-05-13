Show TV'nin Çukur kararı seyirciyi isyan ettirdi yayın akışından kaldırıldı

Son günlerde sürekli olarak ayrılık haberleriyle adından söz ettiren Çukur dizisinin finaline çok az kaldı. 3 bölüm sonra ekran yolculuğunu tamamlayacak Çukur dizisi son olarak 128. bölümüyle ekranlara geldi. Kemik bir seyirci kitlesine sahip olan dizi için kanalın yeni kararı ise isyan ettirdi.