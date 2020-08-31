Show TV'nin Çukur dizisine bomba transfer! Usta oyuncu kadroya katıldı
Ay Yapım’ın, Show TV’de yayınlanan fenomen dizisi ‘Çukur’un oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor.
Yeni sezonu şimdiden merakla beklenen ‘Çukur’un oyuncu kadrosu her geçen gün sürpriz bir isimle büyüyor. Bir yandan çekimlere devam eden ekip, bir yandan da uzun bir aradan sonra sette özlem gideriyor. Çukur’un geniş oyuncu kadrosuna son olarak bir süredir televizyon projelerinden uzak olan usta oyuncuyu kattı.
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Geçtiğimiz günlerde dizide "Azer" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan, 3. bölümde veda edeceği ortaya çıkmıştı.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu Suna Yıldızoğlu yeni sezonda Çukur'da seyirci karşısına çıkacak.
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Dizide Barış Arduç’un canlandırdığı Arık Böke Erdenet’in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.
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