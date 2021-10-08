Show TV'nin çakma dizisi bu hafta bitiyor ne yaptıysa olmadı!
Show TV kanalı umutlarla yayına koyduğu dizisi bitiyor. Star, FOX ve ATV'nin ardından bir final kararı da Show'dan geldi. Sosyal medyada 'Çakma Yabancı Damat' dizisi yorumları yapılan yeni dizisi İçimizden Biri 5. bölümü ile final yapıyor.
Yeni sezonun başlaması ile birçok kanalda ard arda yeni diziler ekran macerasına başlarken, bazılarının ekran macerası çok kısa sürdü. Büyük beklenti içine giren FOX, Star ve ATV'nin ardından Show TV'de bir dizisinin bitirme kararı aldı, reytinge kurban dizinin bu hafta son bölümü yayınlanacak.
Show TV'de salı akşamları yayınlanan ve henüz 4 bölümü ile ekrana gelen İçimizden Biri dizisi 5. bölümü ile erken final yapacak. İlk bölümden itibaren kanalın yüzünü güldüremeyen ve reyting listerinde giderek gerileyen dizi için karar verildi.
TRT 1'deki Masumlar Apartmanı'nın başlaması ile şansı giderek azalan dizi için Show tv ne yaptıysa olmadı. Sosyal medyada 'Çakma Yabancı Damat' olarak yorumlanan dizinin başrollerinde genç yetenek Bora Akkaş ve Özge Yağız rol alıyor.
Ersoy Güler’in yazıp yönettiği dizinin başrolünü ayrıca Mustafa Avkıran, Renan Bilek, Asuman Dabak ve Derya Alabora gibi usta isimler de rol alıyor.