Show TV'de Ramo dizisinin yıldızı Murat Yıldırım eşi İmane Elbani'yi anlattı
SHOW TV ekranlarında yayımlanan Ramo dizisinin başrolü Murat Yıldırım, Hello dergisine verdiği röportajda hem kariyerini hem de eşi İmane Elbani ile olan aşkını anlattı.
ATV erkanlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu bırakmasının ardından uzak kaldığı oyunculuğa Show TV'de yayımlanan Ramo dizisiyle dönen Murat Yıldırım, hakkında merak edilenleri anlattı. Yıldırım, eşi İmane Elbani'ye olan aşkını da anlatmadan geçmedi.
Ramo diziyle yeniden izleyicinin beğenisini kazanan Murat Yıldırım, oyunculuk kariyerinin nasıl şekillendiğini şu sözlerle anlattı:
''İstanbul’a giderken de aslında mühendislik için gitmediğimi, hayatımda farklı şeylerin olacağını hep hissettim. Bütün dönüm noktalarımı İstanbul’da yaşadım.''
Hayatında yaşadığı en büyük acıları, iyi niyeti sebebiyle yaşadığını söyleyen Murat Yıldırım, sebebini şöyle anlattı:
''Bütün güzel şeyler de, kötü şeyler de iyi niyetimi yönetmemle ilintili oldu. Yönetemediğim çok zaman oldu ve hayatımın en büyük acılarını o zamanlarda yaşadım.''