Show TV'de Evrim Akın'ın programında akıl almaz olay! Ev sahibi programı izleyince mahkemeye koştu

Son dönemde ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sık sık gündem olmaya devam ediyor. Ancak bu kez yaşanan 'dava' olayı daha önce çok rastlanır türden olmadı. Olayda, davaya konu olan ev, Evrim Akın'ın sunduğu bir televizyon programında yayınlandı.