Show TV'de Evrim Akın'ın programında akıl almaz olay! Ev sahibi programı izleyince mahkemeye koştu
İSTANBUL Şişli'de Diş Hekimliği öğrencisi Ecem Özsarp, kiracısı olduğu evi yeniletmek için ünlü sunucu Evrim Akın'ın ‘Evrim Akın ile Ev Kuşu’ programını aradı. Evrim Akın da 'öğrenci evi'ni yeniledi. Program Show TV'de yayınlanınca akıl almaz olay açığa çıktı. Programı izleyen ev sahibi, şok geçirdi. Çünkü evi berbat edilmişti. Ev sahibi mahkemeye koştu.
Son dönemde ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sık sık gündem olmaya devam ediyor. Ancak bu kez yaşanan 'dava' olayı daha önce çok rastlanır türden olmadı. Olayda, davaya konu olan ev, Evrim Akın'ın sunduğu bir televizyon programında yayınlandı.
Yenileyip kiraya verdiler!
Halk TV'de yer alan habere göre; tarafların ev sahibi ile kiracı olduğu dava dosyasının içeriği, son dönemde yaşanan anlaşmazlıklarda olduğu gibi fahiş kira artışları değil. Dava dosyasına göre, Rukiye Molla ile oğlu Tamer Molla, Beşiktaş Nüzhetiye Caddesi’nde bulunan evlerini baştan aşağı yeniledi.
Kendileri oturakları için evi elden geçiren aile, bir süre sonra yurt dışına taşınmak durumunda kalınca, yenilenmiş bu dairenin kiraya verilmesi gündeme geldi. Aile, dairelerini diş hekimliği fakültesi öğrencisi Ecem Özsarp’a kiraladı.
Kiracı, Evrim Akın'a ulaştı
Evi kiralayan Ecem Özsarp, bir süre sonra da kiracısı olduğu ev için Show TV'de yayınlanan programla temasa geçti. Oyuncu Evrim Akın’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Evrim Akın ile Ev Kuşu’ programına başvuran Özsarp, oturduğu evin yenilenmesini istedi.