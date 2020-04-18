Show TV'de Çukur ekranlara yeni bölümüyle geri dönüyor evlerinden çektiler

YouTube'da ''Çukur Evde'' isimli yayınlarının iki bölümü de sosyal medyada büyük ilgi görünce diziyi de eve taşıdılar. Çukur dizisini, kendi ev ortamlarında çektiler. Show TV'de yayımlanacak yeni bölümde izleyicileri birçok sürpriz bekliyor.