Show TV'de Çukur ekranlara yeni bölümüyle geri dönüyor evlerinden çektiler
SHOW TV'de yayımlanan Çukur dizisi, yeni bölümüyle yayımlanacak. Çukur özlemi, Pazartesi akşamı son buluyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dizinin yeni bölümü oyuncuların ev ortamlarında çekildi.
Koronavirüs salgını sebebiyle birçok televizyon dizisi çekimlerine ara verdi. Alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan oyuncular, dizi setlerini evlerine taşıdı. Geçtiğimiz haftalarda Çukur dizisinin oyuncuları da Çukur’un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluştu şimdi ise dizinin yeni bölümüyle yeniden televizyon ekranlarında yer alacaklar.
YouTube'da ''Çukur Evde'' isimli yayınlarının iki bölümü de sosyal medyada büyük ilgi görünce diziyi de eve taşıdılar. Çukur dizisini, kendi ev ortamlarında çektiler. Show TV'de yayımlanacak yeni bölümde izleyicileri birçok sürpriz bekliyor.
Çukur'un evde çekilen, yeni bölümünde Yamaç, ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyince bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak.
Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak.