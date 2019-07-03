Show TV yaz bombasını patlattı! Efsane program yeniden ekranlara dönüyor
Geçtiğimiz yıllarda Show TV ekranlarının sevilen magazin programı olan 'Hey Canlı' yeniden ekranlara dönüyor. Programın yeni sunucusu ise bakın kim olacak.
Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte dizilerin sezon finalini yapmasını fırsat bilen kanallar, yeni programlarını izleyicilerin karşısına çıkarmaya devam ediyor. Kimi kanallar ise eski yarışmalarını ya da programlarını yeniden ekranlara getiriyor. Show TV de, beğenilen magazin programı Hey Canlı'yı yeniden yayınlamaya hazırlanıyor.
Daha önce Özge Ulusoy'un sunuculuğunu üstlendiği Hey Canlı'yı bu sezon Elif Ece Uzun sunacak. Daha önce çeşitli dizilerde rol alan ve İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Uzun, Çarkıfelek yarışmasında Mehmet Ali Erbil'in yardımcılığını da yapmıştı. Dilerseniz Elif Ece Uzun'un geçmişine gelin hep birlikte bir göz atalım.
Elif Ece Uzun kimdir?: Elif Ece Uzun 35 yasındadır. Modellik yapan güzel yarışmacı Artvinli bir Anne ve Rizeli bir babanın kızıdır. Elif Ece Uzun Adapazarı'nda büyüdü. İlkokul ve ortaokulun bir kısmını burada okuyan Elif Ece Uzun , bir kısmını da İzmitte okudu.
Ardından ailesiyle Antalya'ya taşındı ve burada Turizm otelcilik lisesinde okurken bir yandan da yerel televizyonlarda programlar yapmaya başladı.