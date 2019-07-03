Show TV yaz bombasını patlattı! Efsane program yeniden ekranlara dönüyor

Daha önce Özge Ulusoy'un sunuculuğunu üstlendiği Hey Canlı'yı bu sezon Elif Ece Uzun sunacak. Daha önce çeşitli dizilerde rol alan ve İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Uzun, Çarkıfelek yarışmasında Mehmet Ali Erbil'in yardımcılığını da yapmıştı. Dilerseniz Elif Ece Uzun'un geçmişine gelin hep birlikte bir göz atalım.