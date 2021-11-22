SHOW TV Yalancı dizisinden hayranlarına kötü haber! Erken final yapacak
SHOW TV'nin iddialı dizisi Yalancı'nın izleyenlerine kötü haber... Dizi erken final yapacak...
SHOW TV’nin iddialı dizisi Yalancı için yolun sonu gözüktü! Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizisi Yalancı'dan hayranlarını üzecek haber geldi. Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor.
Süreç Film’in uyarlama dizisi başta cuma akşamları seyirciyle buluşmuş, ardından da Aziz dizisi başlayınca yayın günü değiştirilmiş ve salıya alınmıştı.
Bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatan dizinin değişen yayın günü de reytinglerde başarı göstermesini sağlayamadı.
Yalancı dizisi için yolun sonu göründü. Dizi, yarın yayınlanacak 10. bölümüyle final yapıyor.