Show TV reytingleri düşen dizinin fişini çekti final bölümü bakın ne zaman
Kanal D'de yaşanan yaprak dökümü Show Tv'ye sıçradı. Reyting kurbanı olan diziler birer birer final kararını açıklıyor. Son olarak Show Tv, sevilen dizisinin fişini çekti.
Kanal D ekranlarında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinin final kararının ardından bir final kararı daha yine Kanal D'den gelmişti ki yaşanan yaprak dökümü Show TV'yi de vurdu. Kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran dizinin final tarihi dahi netleşti.
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Başrollerinde Caner Cindoruk, Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, ve Hazal Filiz Küçükköse’nin yer aldığı Show TV dizisi Zemheri, final yapacak. Güçlü kadrosuna rağmen reytinglerde istediği sıralamayı elde edemeyen dizinin fişini kanal çekti.
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11 Mart Çarşamba akşamı 9. bölümü ile Show TV ekranlarında yayımlanacak olan Zemheri dizisi 10. bölümüyle final yapacak.
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Zemheri dizisinin 10. bölümü ise 18 Mart akşamı izleyenlerle son kez buluşacak.
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