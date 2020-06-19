Show TV Ramo yıldızı Murat Yıldırım'ın eşi Imane Elbani hamile baba oluyor

Son günlerde hayranlarının yüzünü güldürmesiyle gündeme gelen Show TV'de Ramo adlı dizide başrol oynayan Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'den müjdeli haber geldi. Hürriyet'in haberine göre, Elbani, iki aylık hamile ve Yıldırım baba olacağı için çok mutlu.