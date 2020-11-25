Show TV Ramo yıldızı Esra Bilgiç oyunculuğu bırakıyor mu avukatlığa hazırlanıyor
Ramo dizisinin başrolü Esra Bilgiç, Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü açıkladı. Herkesin aklında tek bir soru oluştu, ''Oyunculuğu bırakıyor mu? işte cevabı...
Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'a hayat veren, şimdilerde Ramo'da boy gösteren ünlü oyuncu Esra Bilgiç, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü açıklayan Bilgiç, "Oyunculuğu bırakıp avukat mı olacaksınız?" sorusuna net bir yanıt verdi.
Bol bol aksiyon sahneleri çektiklerini söyleyen Bilgiç, şaşırtan kilo itirafında bulundu. Güzel oyuncu, "Ramo'nun Adana'daki çekimlerinde kebap yemekten çok kilo aldım. Fazla kilolarımı vermeye çalışıyorum" dedi.
Oyunculuğun yanı sıra hukuk fakültesinde öğrenim gördüğünü ve ikinci sınıfta olduğunu belirten Bilgiç, mezun olmasının zor olduğunu ama online derslere katılarak eğitimine devam ettirdiğini söyledi.
Bilgiç, "Oyunculuğu bırakıp avukat mı olacaksınız?" sorusuna, "Hayır. Kariyerime oyuncu olarak devam edeceğim." cevabını verdi.