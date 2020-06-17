Show TV Ramo dizisinin yıldızı Murat Yıldırım'dan hayranlarına jest
Show TV ekranlarında yayımlanan Ramo adlı dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, hayranlarına sürprizleriyle yine gündem oldu.
Ramo dizisinin yıldızı Murat Yıldırım, dizisinin koronavirüs önlemleri sebebiyle sete çıkamadığı bu günlerde hayranlarına yaptığı jestlerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da takipçisinin annesini takip eden Yıldırım, bu kez şapka, tişört jesti yaptı.
Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda eşi İman Elbani ile paylaştığı bir fotoğrafındaki tişörtünü ve şapkasını beğendiğini söyleyen iki hayranına kıyafetini ve şapkasını kargo aracılığıyla gönderdi.
Murat Yıldırım'a geçtiğimiz haftalarda ''Annem zannediyormuş ki Instagram'da takip ettiği herkes onu da takip ediyor. Diyor ki; Murat Yıldırım benim takipçim" şeklinde tweet attı.
Yıldırım, bu paylaşım üzerine, "Annenizi takip etmek istiyorum, adresini alabilir miyim?” diyerek hayranını takibe alarak yaptığı jest takdir topladı.