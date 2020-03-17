Show TV Ramo dizisine flaş transfer güzel oyuncu kadroya dahil oldu
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Ramo'ya bomba bir transfer gerçekleşti. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrolünde olduğu Ramo dizisinde Meryem karakterini bakın kim canlandıracak
Geçtiğimiz sezonda başlangıç yapan Show Tv'nin iddialı dizisi Ramo, hız kesmeden izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde olduğu diziye yeni bir oyuncu da katıldı. İzleyicileri her hafta ekranlara kilitleyen Ramo'da heyecan zirveye taşınacak gibi duruyor.
Reytinglerde oldukça iyi bir başarı gösteren Ramo dizisinin yeni, başarılı oyuncusu ise Ekin Türkmen oldu. Çekimler için Ramo dizisinin çekildiği Adana'ya giden Ekin Türkmen, yeni projesi için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Ramo'nun yeni yayımlanan 10. bölüm 2. fragmanında boy gösteren Ekin Türkmen, dizide Meryem karakterine hayat verecek. Meryem Ramo dizisinde bir şarkıcı olarak yer alacak.
Peki, Ramo dizisinin son bölümünde neler oldu?
Ramo, Alpay'ın saldırısından son anda kurtulmuştur. Ramo'yu kurtaran Yavuz, kartlarını açık oynamaya karar verir. Yavuz ve Ramo artık birlikte hareket edeceklerdir.