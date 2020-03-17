Show TV Ramo dizisine flaş transfer güzel oyuncu kadroya dahil oldu

Geçtiğimiz sezonda başlangıç yapan Show Tv'nin iddialı dizisi Ramo, hız kesmeden izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde olduğu diziye yeni bir oyuncu da katıldı. İzleyicileri her hafta ekranlara kilitleyen Ramo'da heyecan zirveye taşınacak gibi duruyor.