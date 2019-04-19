Show TV olmaz denileni yaptı! Reyting rekortmeni dizi final yapıyor
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizi Gülperi için kanal kararı verdi! Yayınlandığı günün en çok konuşulan yapımı olan dizi 30. bölümü ile final yapacak.
Gülperi dizisi hayranlarını üzecek haber geldi! Show TV'nin en çok izlenen ve iddialı dizilerinden biri olan Gülperi, 30 Mayıs'ta unutulmaz bir finalle ekran hayatını bitirecek.
Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin Gülperi'nin gözyaşlarıyla dolu hikayesini konu alan dizinin oyuncu kadrosu da çok konuşuldu.
Müslüm filmi ile ününe ün katan başarılı oyuncu Timurçin Esen ile Nurgul Yeşilçay'ın başrollerini üstlediği dizide, Burak Dakak Aleyna Özgeçen gibi genç ve yetenekli isimler de rol alıyor.
Konusu ve oyuncu performansları ile dikat çeken dizi reyting listelerinde de zirveyi göğüsledi. Cuma , akşamları karşısında İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar gibi iddialı yapımlar olmasına rağmen ilk 3'e girmeyi başarın dizi final yapıyor.