Show TV Necati Şaşmaz'ın fişini çekti! Yüksek bütçeli dizi hakkında flaş karar
Necati Şaşmaz'ın sahibi oldu Pana Film'in Show TV için çektiği yüksek bütçeli dizisi hakkında getirdiği kötü reytingler sonucu final kararı verildi.
Yapımını Pana Film'in, yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet dizisi, ilk bölümüyle 10 Mart'ta ekrana gelmişti. İlk bölümündeki sahneleri umut veren ve uzun soluklu bir dizi olacağı tahmin edilen Nöbet hakkında flaş bir karar alındı.
Geçtiğimiz Pazar günü reyting sıralamasında totalde 18., AB'de 13. olan dizi, aynı gün yayınlanan Survivor, Savaşçı, Kardeş Çocukları ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye rakip olamamış ve final iddiaları ortaya atılmıştı. Pazar günü yayınlanan 5. bölümüyle de şaşırtmayan dizi hakkında final kararı alındı.
Aynı gün yayınlandığı Savaşçı dizisinin çakması olduğu iddia edilen Nöbet'te, sahnelerin benzerliği gündeme oturmuş ve Necati Şaşmaz topa tutulmuştu. Diziye dahil edilen oyuncuların da beklentiyi karşılayamaması, projenin 3 bölüm sonra yani 8. bölümüyle final yapılması kararını aldırdı.
Başrollerinde Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İpek Karapınar, Kürşat Alnıaçık ve İbrahim Kendirci'yi barındıran Nöbet dizisinin sevenleri bu karara tepki gösterirken, dizinin 3 bölüm sonra yayınlanacak olan final bölümü merak konusu oldu.