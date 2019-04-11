Show TV Necati Şaşmaz'ın fişini çekti! Yüksek bütçeli dizi hakkında flaş karar

Geçtiğimiz Pazar günü reyting sıralamasında totalde 18., AB'de 13. olan dizi, aynı gün yayınlanan Survivor, Savaşçı, Kardeş Çocukları ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye rakip olamamış ve final iddiaları ortaya atılmıştı. Pazar günü yayınlanan 5. bölümüyle de şaşırtmayan dizi hakkında final kararı alındı.