Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk yıldızı Aslıhan Güner paylaştı hayranları sevindi
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın oyuncularından Aslıhan Güner, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini sevindirdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle dizi setlerine ara verilmiş, bir süredir dizilerin yeni bölümleri izleyenlerle buluşamıyordu. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle beraber diziler de çekim planını hazırladı.
Oyuncular, sete çıkmaya başladı. Sete çıkan ekipler arasında Show TV'nin fenomen dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' da yer aldı. Dizinin yıldızı Aslıhan Güner, bu mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı ve beğenileri kaptı.
Aslıhan Güner Instagram hesabından"Özlediniz mi benim kırmızı kafamı? Biz çok özledik. Az kaldı kavuşuyoruz" notuyla duyurdu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yasemin Hadivent, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine veda etti. Hadivent, çekimleri Ordu'da yapılan dizinin yeniden sete çıkma kararı almasıyla zor bir seçim yapmak zorunda kaldı.