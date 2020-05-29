Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk için müjdeli haber geldi ekranlara kilitleyecek

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümleri için sete çıktı. Çekimleri Ordu'da yapılan dizinin oyuncuları yeniden sete çıkma kararı aldı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 28. bölüm detayları belli oldu.