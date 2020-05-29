Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk için müjdeli haber geldi ekranlara kilitleyecek
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'tan Yasemin Hadivent'in ayrılmasının ardından bir iyi haber geldi.
Çekimleri koronavirüs nedeniyle iptal edilen Show TV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, dizide Fadime karakterine hayat veren Yasemin Hadivent'in ayrıldığı duyurulmuştu. Seyirciyi üzen bu haberin ardından iyi bir haber de geldi.
Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümleri için sete çıktı. Çekimleri Ordu'da yapılan dizinin oyuncuları yeniden sete çıkma kararı aldı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 28. bölüm detayları belli oldu.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümünde Kuzey, Yıldız'ı çift terapisine gitmeye ikna ediyor ve terapist, bir yakınlarının çocuğuna annelik babalık yapmalarını öneriyor.
Küçük çocuğu hapishaneden çıkaran Kuzey ve Yıldız’ın eğlenceli halleri dikkat çekerken, Nahide'nin hamilelik haberiyle tüm aile sevinçten havalara uçuyor.