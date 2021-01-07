Show TV Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması yaptı heyecanlandıran haber yalan çıktı
Kurtlar Vadisi'nin yeni adıyla Show TV'de yayımlanacağı haberleri yalan çıktı. Show TV kanalı gerçeği açıkladı.
Bir dönem herkes tarafından ilgiyle izlenen Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara geleceği iddiası ortalığı karıştırdı. Hayranlarının büyük sevinç duyduğu haberde yeni gelişmeler yaşandı. Kurtlar Vadisi'nin Show TV'de yeniden yayınlanacağı iddia edilmişti. Kanal bu iddiaya açıklık getirdi.
Birsen Altuntaş, Kurtlar Vadisi dizisinin Show TV için çekileceği ile ilgili bir takım iddialar üzerine konuyu kanal yönetimine sorduğunu ifade eden bir mesaj yayımladı.
Twitter'dan yaptığı kısa açıklamada ise "Show TV yönetiminden Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını, yakın zamanda yayına girecek tek dizilerinin Kırmızı Kamyon olduğunu öğrendim" notunu düştü.
2021 yılının şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayına başlaması ile ilgili olarak Pana Film'den resmi bir açıklama gelmedi ama Necati Şaşmaz, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada bazı detayları paylaşmıştı.