Show TV Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'un gözyaşları programa damga vurdu
SHOW TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin'de programında bu gün Bülent Ersoy'un konuşması damga vurdu gözyaşları sel oldu.
Show TV'nin sevilen programı Kuaförüm Sensin'de bugün gözyaşları sel oldu. Yakın zamanda annesini kaybeden Bülent Ersoy, "Ben tek başımayım çocuğum yok, kimsem yok. Annemi çok özlüyorum" derken hıçkırıklara boğuldu.
Kuaförüm Sensin jüri koltuğunda oturarak ilk kez bir öğle kuşağı programında yer alan Türkiye’nin Diva'sı Bülent Ersoy, programdaki bir yarışmacının kendisi ile ilgili bir anısını anlatması ve kendisini mutlu ettiği için teşekkür etmesi üzerine duygusal anlar yaşadı.
"Ben tek başımayım çocuğum yok, kimsem yok. O yüzden insanları mutlu etmek istiyorum" diyen Diva, yakın zamanda kaybettiği annesinin acısını ve yaşadığı korkuları hıçkırıklarla ağlayarak paylaştı.
“Anne ben de geleceğim yanına,yalnız kalmayacaksın anneciğim!”
Annesinin kendisi için yerinin bambaşka olduğunu söyleyen ve her gece resmine bakarak ağladığını anlatan Bülent Ersoy, "Annemi çok özlüyorum" derken hıçkırıklara boğuldu.