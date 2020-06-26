Show TV Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'un gözyaşları programa damga vurdu

Kuaförüm Sensin jüri koltuğunda oturarak ilk kez bir öğle kuşağı programında yer alan Türkiye’nin Diva'sı Bülent Ersoy, programdaki bir yarışmacının kendisi ile ilgili bir anısını anlatması ve kendisini mutlu ettiği için teşekkür etmesi üzerine duygusal anlar yaşadı.