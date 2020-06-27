Show TV Kuaförüm Sensin jürisi Bülent Ersoy reklam kazancıyla dudakları uçuklattı
NİŞANTAŞI'nda görüntülenen Bülent Ersoy'un reklamdan alacağı para dudak uçuklattı. Ersoy'un Kuaförüm Sensin yarışmasından kazandığı para da olay yaratmıştı.
Sanatçı Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir yemek sipariş sitesinin reklam yüzü olan ve çekimlerin tamamlanmasının ardından aracıya giden Diva, merdivenleri asistanlarının yardımı ile çıktı. Ersoy'un reklamdan alacağı para dudak uçuklattı.
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Muhabirlerin sorularına yanıt veren Ersoy, "Çekimlerimiz çok güzel geçti. Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.
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Reklam teklifinin nasıl geldiği sorusuna espirili bir yanıt veren sanatçı, "Onlar beni çağırdı, bende gelemem işim var dedim" diyerek kahkaha attı.
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Mütevazı bir araç ile çekimlerden ayrılan Ersoy, "Aşklarım, sizleri çok seviyorum" diyerek oradan ayrıldı. Ersoy'un 2 reklam karşılığında 3 milyon TL alacağı iddia edildi. Ersoy'un renkli kostümü dikkat çekti.
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