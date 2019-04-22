Show Tv kararı verdi ilk bölümü çakma çıkan dizi final yapıyor!

Yapımcılığını Pana Film’in yönetmenliğini ise Gökhan Erkut’un üstlendiği Nöbet dizisinin başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi isimler paylaşmaktaydı. Sezona çok iddialı başlangıç yapan Nöbet dizisi, reytinglerde beklentilerin altında kaldı. Final kararı alınan Nöbet dizisi 28 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de son kez Show TV ekranında olacak.