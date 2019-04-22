Show Tv kararı verdi ilk bölümü çakma çıkan dizi final yapıyor!
Show TV'nin büyük umutlarla ekran hayatına başlayan askeri dizisi Nöbet reytinglere yenildi. Nöbet dizisi 8. bölümü ile erken final yapacak.
Show TV'nin tanıtımları ekranda haftalar boyunca süren, yüksek bütçeli askeri dizisi Nöbet için final kararı verildi. Nöber dizisi 8. bölümü ile erken final yapacak.
Yapımcılığını Pana Film’in yönetmenliğini ise Gökhan Erkut’un üstlendiği Nöbet dizisinin başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi isimler paylaşmaktaydı. Sezona çok iddialı başlangıç yapan Nöbet dizisi, reytinglerde beklentilerin altında kaldı. Final kararı alınan Nöbet dizisi 28 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de son kez Show TV ekranında olacak.
Nöbet’in 8. final bölümü tanıtımı yayınlandı. Ziya Cevran’ın, kendisini öldürtmek isteyen kişinin Nizamoğlu olabileceğini söylediği heyecan dolu tanıtımda Elmalı halkı canlı bomba tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ziya Cevran ve Jennifer arasında silahlar çekilirken, yere yığılan Cevran’a neler olacağı merakla bekleniyor.
NÖBET’TE NELER OLDU: Nöbet’in 21 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 7. bölümünde Elmalı’da çevre halkının sevgisini ve güvenini kazanamaya devam eden Jennifer’e büyük bir görev verildi.