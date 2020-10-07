Show TV kanalının Arıza dizisi final getirdi ATV'nin son kalesi yıkıldı
Pazar akşamları Show TV'nin en çok izlenen dizisi Arıza bir dizinin daha sonunu getirdi. ATV'nin büyük umutlarla yayına soktuğu Maria ile Mustafa final yapıyor.
Son zamanlarda yaptığı iddialı yapımlarla rakiplerine kök söktüren kanal Show TV'nin son bombası Arıza pazar günü karşısındaki tüm rakiplerini ezdi geçti. Günü en çok izlenen yapım olarak bitiren Arıza ATV'nin 'belası' oldu Maria ile Mustafa'nın fişini çektirdi.
4. bölümü ile pazar akşamı ekrana gelen dizinin başrollerinde genç yetenekler Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan var. Ayrıca dizinin kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan ve Levent Can gibi isimlerde oyunculukları ile alkış topluyor.
Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yollarının keşişme hikayesinin anlatıldığı dizi ilk bölümden sosyal medyanın diline düştü.
Van için dağ başı demişlerdi: Dizinin ilk bölümündeki bir sahne ise ekran başındakileri ve Vanlı vatandaşları kızdırmıştı. Dizide Van için 'dağ başı' ifadesinin kullanılması sosyal medyada günlerde konuşulmuş ve tepki mesajları yağmıştı. Show TV'nin dizinin o sahnesi kaldırmıştı.