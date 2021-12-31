Show Tv, Kanal D, Tv8, Atv, Fox TV 31 Aralık 2021 yılbaşı gecesi televizyonlarda hangi programlar var?
2022 yılbaşına sayılı saatler kala 31 Aralık 2021 yılbaşı gecesini evde geçirecek olanlar 'Yılbaşı gecesi televizyonlarda hangi programlar var ' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Show Tv, Kanal D, Fox Tv, Tv8, Atv yılbaşı programları...
31 Aralık 2021 yılbaşı gecesi 2022'ye evde girmeyi tercih edenlerin en büyük eğlencesi hiç kuşkusuz yılbaşı programları... Özellikle koronavirüs pandemisinden dolayı dışarıda bir yılbaşı kutlaması tercih etmek istemeyenlere 2022'ye renkli bir giriş yapmaları için televizyon kanallarında pek çok eğlenceli program içeriği hazırlandı. Peki 31 Aralık 2021'i 2022 yılbaşına bağlayan gece Show Tv, Kanal D, Fox Tv, Atv, Tv8 gibi kanallarda hangi yılbaşı özel programları olacak... İşte tam liste...
Her hafta farklı bir konseptle ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D’de olacak.
TV8’de sevilen yarışma O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yer alacak.
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde spor ve televizyon dünyasının ünlü simaları sahne alacak.