Show TV ile anlaşamayıp final yapmıştı Güldür Güldür'den ters köşe
Geçtiğimiz sezon apar topar final yaparak Show TV izleyicilerini büyük bir şoka uğratan ve kanal arayışına geçtiği söylenen Güldür Güldür'den bomba bir haber geldi.
Show TV'de yayınlandığı 208. bölümüyle final yaparak izleyicilerini şaşırtan Güldür Güldür Show'dan ters köşe hamle geldi. İlk olarak programın bir daha Show TV'de yayınlanmayacağı ve yeni kanal arayışına geçtiği söylenmişti.
Ancak yayınlanan son fragmanla programın hem yayın tarihi hem de kanalı netleşti. Güldür Güldür Show, söylenenin aksine yeni sezonunda da Show TV'de olmaya devam edecek. Peki sevilen program ne zaman başlayacak?
4 Ekim'de başlıyor: Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adreslerinden Güldür Güldür Show, kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile 4 Ekim Cuma akşamı yeni sezonuyla başlıyor.
Öte yandan kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Güldür Güldür Show, Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. 7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiğinde eğlence, yeni sezonda da devam edecek gibi görünüyor.