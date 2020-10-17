Show TV Güldür Güldür'e yeni oyuncular katıldı yayın tarihi belli oldu

Güldür Güldür yeni sezona katılan Dağhan Külegeç kimdir?: Oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak'ın çocuğu olan Türk dizi oyuncusu ve yardımcı yönetmen Dağhan Külegeç, 18 Ekim 1978 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini Baba Bana Reyting Al dizisiyle yaşadı. Ali Tarhan tarafından yönetilen McDonald's reklamında ilk kez bir reklam filminde oynadı.