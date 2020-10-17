Show TV Güldür Güldür'e yeni oyuncular katıldı yayın tarihi belli oldu
Ali Sunal'ın sunumuyla gerçekleşen Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'ün ne zaman başlayacağı belli oldu. Kadrosuna yeni isimler de katıldı.
'Güldür Güldür Show'un yeni sezona başlama tarihi belli oldu. Herkesin merakla beklediği komedi programına yeni isimler katıldı ve bomba gibi geliyorlar.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün yeni sezon kadrosuna Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç de katıldı.
Güldür Güldür Show, 27 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de yeni sezonu açıyor.
Güldür Güldür yeni sezona katılan Dağhan Külegeç kimdir?: Oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak'ın çocuğu olan Türk dizi oyuncusu ve yardımcı yönetmen Dağhan Külegeç, 18 Ekim 1978 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini Baba Bana Reyting Al dizisiyle yaşadı. Ali Tarhan tarafından yönetilen McDonald's reklamında ilk kez bir reklam filminde oynadı.