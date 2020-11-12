Show TV Güldür Güldür'deki yıldız oyuncuyu Acun'un dizisine kaptırdı!
Güldür Güldür kadrosuna kattığı yeni isimlerde tam gaz ekran macerasına devam ediyor. Bu sezon kadrodan çıkan isimlerden biri olan Emre Altuğ'un akibeti ise belli oldu.
Show TV ekranlarının en uzun soluklu eğlence ve komedi programı olan Güldür Güldür her cuma seyircisini ekran başında 'kopartmaya' devam ediyor. Başarılı oyuncu Ali Sunal'ın öncülüğünde 8 sezondur yoluna devam ekip yeni isimlerle bu sezon daha da güçlendi.
7'den 70'e her yaştan seyirciyi güldürmeyi başaran ekibin içinde Alper Kul, Aylin Kontente, Ecem Erkek, Mahir İpek, Onur Atilla, Onur Buldu, Doğa Rutkay gibi isimler yer alıyor. Bu sezon ise Güldür Güldür'e sevilen isim Dağhan Külegeç dahil oldu.
Bu sezon Güldür Güldür ekibinde yaprak dökümü yaşandı. İlk olarak programın en güçlü isimlerinden biri olan ve Şevket karakterine hayat veren başarılı oyuncu Şevket Çorumlu 3 sezon önce yaptığı gibi yine diziyi tercih etti ve kadrodan ayrıldı. Çoruh, İyi Aile Babası dizisi ile ekran macerasına devam edecek.
2 sezondur Güldür Güldür ekibinin içinde olan şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyunculukta da başarısını herkese ispatlayan Emre Altuğ'un akıbeti ise belli oldu.
Seyirciyi üzen diğer bir ayrılık haberi ise şarkıcı kimliğini ile tanıdığımız Emre Altuğ'dan geldi. Seyirciye oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Emre Altuğ, diziyi tercih eden isimlerden biri oldu.