Show TV Güldür Güldür'deki yıldız oyuncuyu Acun'un dizisine kaptırdı!

Bu sezon Güldür Güldür ekibinde yaprak dökümü yaşandı. İlk olarak programın en güçlü isimlerinden biri olan ve Şevket karakterine hayat veren başarılı oyuncu Şevket Çorumlu 3 sezon önce yaptığı gibi yine diziyi tercih etti ve kadrodan ayrıldı. Çoruh, İyi Aile Babası dizisi ile ekran macerasına devam edecek.

2 sezondur Güldür Güldür ekibinin içinde olan şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyunculukta da başarısını herkese ispatlayan Emre Altuğ'un akıbeti ise belli oldu.