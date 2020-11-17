Show TV Güldür Güldür Show reytinglerde yerlerde flaş karar gecikmedi
Güldür Güldür Show, bir türlü beklenen reytingleri alamadı. Show TV program için ikinci kez karar aldı.
Son zamanlarda televizyon ekranlarında yayımlanan yarak dökümü karşısında bazı yapımlar direniyor. Show TV ekranlarının Güldür Güldür Show'u da direnen yapımlar arasında yerini aldı. Reytinglerde bir türlü yükselemeyen şov programı için ikinci bir karar alındı.
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Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show, yeni sezonda kadrosuna Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç'i dahil etmişti.
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Yeni sezon ilk bölümüyle 26 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür daha sonra çarşamba akşamlarına alınmıştı.
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Yeni gününde beklenilen reytingleri alamadığından programın yayın günü yeniden değişti.
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