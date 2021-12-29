SHOW TV Gelin Evi'nde Aslı Hünel'i şaşırtan Ahsen Gelin: 1 kilo altını var, mobilyaları Mısırdan...

Sunucu Aslı Hünel bile şokta! 'Assolistleri geçmişsin'

Şarkıcı Aslı Hünel'in sunuculuğunda hafta içi Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelin Evi bu hafta da ilginçliklere sahne oldu. 'Gelin Evi' programına Ahsen isimli yarışmacı hem altınları hem de gösterişli yaşantısıyla dikkat çekti.