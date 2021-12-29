SHOW TV Gelin Evi'nde Aslı Hünel'i şaşırtan Ahsen Gelin: 1 kilo altını var, mobilyaları Mısırdan...
SHOW TV'de ekranlara gelen Gelin Evi programının yarışmacısı Ahsen Hanım'ın kuyumcu vitrinini aratmayan altınları sosyal medyada viral oldu.
SHOW TV ekranlarında gündüz kuşağının renkli programlarından Gelin Evi'nin yeni bölümünde aslen Malatyalı olan ve Şanlıurfa'ya gelin giden Ahsen'in altınları sosyal medyada adeta dillere düştü. Ysrışmacı Ahsen'in 1 kilo olduğu söylenen altınları hakkında sosyal medyada birbirinden esprili yorumlar yapılırken, yarışmacı arkadaşlarının 'görgüsüz' bulduğu yarışmacı ev dekorasyonuyla da dudak uçuklattı.
Sunucu Aslı Hünel bile şokta! 'Assolistleri geçmişsin'
Şarkıcı Aslı Hünel'in sunuculuğunda hafta içi Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelin Evi bu hafta da ilginçliklere sahne oldu. 'Gelin Evi' programına Ahsen isimli yarışmacı hem altınları hem de gösterişli yaşantısıyla dikkat çekti.
Sunucu Aslı Hünel, Şanlıurfa gelini Ahsen'in tamamen altın sarısı mobilyalardan oluşan gösterişli ve göz yoran ev dekorasyonuna 'Assolistleri geçmişsin' yorumunu yaptı.
Üzerinde 1 kilo altın taşıyor
Üzerinde yaklaşık 1 kilo altınla misafirlerini karşılayan Ahsen'in evini ve taktığı altınları gören diğer gelinler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.