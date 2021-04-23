Show TV dizisini Camdaki Kız tepe taklak etti final kararı çıktı!
Show'un büyük umutlarla başlayan, yüksek bütçeli dizisi Alev Alev'den finali kararı geldi. Perşembe günü sıkı rakipleri olan dizinin karşısına bir de Kanal D'nin Camdaki Kız'ı eklenince final kararı kesinleşti.
Perşembe akşamları yayınlanan Show TV dizisi Alev Alev'den gelen haberler kötü. Her hafta giderek düşen reytingler sonucu kanal final kararı aldı. 2. sezonda da devam etme umudu olan dizi maalesef 28. bölümü ile erken final yapacak.
Netflix’te yayınlanan ve Fransız yapımı olan Alevlerin Ardından isimli dizinin uyarlaması olarak ekrana gelen Alev Alev, fragmanları ile büyük ses getirmiş bir süre sosyal medyanın konusu oldu. 3 kadının savaşını anlatan dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu tam not almıştı.
İlk bölümlerinin ilgiyle takip edildiği ve reyting listelerinde iddialı olan dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Berkay Ateş, Berker Güven ve Cihangir Ceyhan gibi genç isimlerin yanı sıra Zuhal Olcay gibi usta isimlerde var.
Dizinin hikayesi ve oyuncu kadrosu çok güçlü olsa da daha fazla rakipleri karşısında direnemeyen diziden sonunda erken final kararı geldi.