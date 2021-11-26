SHOW TV Didem Arslan'da yeni 'sahte gelin Melisay' vakası: Üvey babası tecavüz edip satmış!

SHOW TV'de yayınlanan gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, daha önce işlenen Türkiye'nin pek çok köyünde 'sahte gelin' olarak binlerce kişiyi dolandıran bir çetenin eline düşen Melisay'a benzer bir başka vaka daha işleniyor. Üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığını ve 5 aylık hamileyken bebeğinin aldırıldığını, 'sahte gelin' olarak insanları dolandırma maksadıyla üvey babası tarafından satıldığını söyleyen Meryem milyonların önünde ailesi ile yüzleşti. Meryem'in ailesi, iddiaları yalanladı.