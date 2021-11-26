SHOW TV Didem Arslan'da yeni 'sahte gelin Melisay' vakası: Üvey babası tecavüz edip satmış!
SHOW TV Didem Arslan ile Vazgeçme programında, daha önce günlerce ekranlara getirilen ve ana haberlerde dahi yer verilen 'sahte gelin Melisay' vakasına benzer bir olay işleniyor. Üvey babasının kendisine tecavüz ettiğini söyleyen ve sahte gelin olarak başkalarına sattığını iddia eden Meryem, ailesiyle yüzleşti.
SHOW TV'de yayınlanan gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, daha önce işlenen Türkiye'nin pek çok köyünde 'sahte gelin' olarak binlerce kişiyi dolandıran bir çetenin eline düşen Melisay'a benzer bir başka vaka daha işleniyor. Üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığını ve 5 aylık hamileyken bebeğinin aldırıldığını, 'sahte gelin' olarak insanları dolandırma maksadıyla üvey babası tarafından satıldığını söyleyen Meryem milyonların önünde ailesi ile yüzleşti. Meryem'in ailesi, iddiaları yalanladı.
Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılıp yardım isteyen Meryem, eşleri ve ailesiyle yüzleşti. Programın ilerleyen bölümlerinde üvey babasının da kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Meryem, canlı yayında ailesiyle yüzleşti.
Programa ilk katıldığında yaptığı 3 evliliğin şiddetle sonuçlandığını söyleyen Meryem, son çocuğunun kendisinden olmadığını iddia eden eşini ikna etmek için DNA testi istedi.
5 aylık bebeğinin aldırıldığını savundu
Meryem'in programa katılan annesi, üvey babası ve kız kardeşi, iddiaların yalan olduğunu belirtti. Meryem ise üvey babasından hamile kalmasının ardından 5 aylık bebeğinin aldırıldığını savundu.