Show Tv Didem Arslan'da 'Midyeci Emre' cinayetinde arkadaşı Tolgahan'dan itiraf gibi açıklama

SAMSUN Çarşamba’da 2017 yılında Yeşilırmak nehri kıyısında cesedi bulunan Emre Demiroğlu’nun (22) cinayete kurban gittiğini öne süren ailesi, Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılarak, olayın aydınlatılmasını istedi. Günlerdir programa çıkarak Emre'nin ölümüne dair bir iz arayan ve cinayet şüphesi bulunan aile, Emre'nin arkadaşı Tolgahan'ın programda 'eksik bilgi verdiğini' ifade ederek isyan etti. Sunucu Didem Arslan da bir müddet sonra Tolgahan'ın çelişkili ifadelerine dayanamayarak isyan etti ve Tolgahan'a 'Yalan söylüyorsun demiyorum ama eksik anlatıyorsun' sözleriyle bağırınca stüdyoda gergin bir atmosfer oluştu.