Show Tv Didem Arslan'da 'Midyeci Emre' cinayetinde arkadaşı Tolgahan'dan itiraf gibi açıklama
Show Tv Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında 4 yıl önce Samsun'da kaybolduktan sonra cesedi Yeşilırmak kıyısında bulunan midyecilik yaparak geçimini sağlayan Emre Demiroğlu'nun ailesi adalet arıyor. 'Midyeci Emre'nin arkadaşı Tolgahan, Emre'nin ölümüne şahit olduğunu ağzından kaçırırcasına dli sürçmesi yaşayınca stüdyoda hem Didem Arslan hem de Emre'nin ailesinin sinirleri bozularak isyan ettiler.
SAMSUN Çarşamba’da 2017 yılında Yeşilırmak nehri kıyısında cesedi bulunan Emre Demiroğlu’nun (22) cinayete kurban gittiğini öne süren ailesi, Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılarak, olayın aydınlatılmasını istedi. Günlerdir programa çıkarak Emre'nin ölümüne dair bir iz arayan ve cinayet şüphesi bulunan aile, Emre'nin arkadaşı Tolgahan'ın programda 'eksik bilgi verdiğini' ifade ederek isyan etti. Sunucu Didem Arslan da bir müddet sonra Tolgahan'ın çelişkili ifadelerine dayanamayarak isyan etti ve Tolgahan'a 'Yalan söylüyorsun demiyorum ama eksik anlatıyorsun' sözleriyle bağırınca stüdyoda gergin bir atmosfer oluştu.
Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz 'la Vazgeçme programına katılan ve Samsun'da yaşayan Emre'nin ailesi, olayın üstünden yıllar geçmesine rağmen şüphenin ortadan kalkmadığını belirtti.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de geçtiğimiz hafta 245. bölümden itibaren işlenen 'Midyeci Emre cinayeti' konusu bugün yeniden ekran önünde işlendi. Bugün yayınlanan 249'uncu bölümde, canlı yayında, midye satarken kendisinden haber alınamayan Emre'nin arkadaş kurbanı olup olmadığı yeniden masaya yatırıldı.
Samsun Yeşilırmak'ta cansız bedeni bulunan 'Emre'yi kimler neden öldürdü' sorusunu yönelten Didem Arslan Yılmaz, Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde köprü üzerinde midye satan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduktan 5 gün sonra Yeşilırmak kıyısında cesedine ulaşılan Emre Demiroğlu’nun ailesini günlerdir stüdyoda ağırlıyor. Aile olayın cinayet olduğunu öne sürerken sunucu Didem Arslan Yılmaz da bunun bir cinayet olduğu öngörüsünde...