Show TV Çukur'un yıldızı Barış Arduç eşi Gupse Özay'la evliliklerini anlattı
Meslektaşı Gupse Özay'la 1,5 ay önce evlenen Barış Arduç, önceki gün Etiler trafiğinde objektiflere yakalandı.
Gupse Özay ile aniden evlenerek herkesi şaşırtan Barış Arduç, basın mensuplarıyla yaptığı kısa sohbette evliliğine dair çok özel açıklamalar yaptı:
''Evliliğimiz çok iyi gidiyor. 6-7 senelik birlikteliğimiz var. Zaten evli gibiydik. Yüzük takmak bizim de çok istediğimiz bir şeydi. Tatil bitti, işe döndük.''
Barış Arduç ''Yüzük takmayı da sevdim biraz. Dediğim gibi hayatı paylaşmaya başlıyor olsak, sürprizleri olabilirdi ama biz yedinci yıla gireceğiz hayatı paylaşıyoruz, bir sürprizimiz yok birbirimize karşı, huyumuzu suyumuzu biliyoruz'' diye konuştu.
Sade bir düğün yaptıkları hatırlatılan Arduç, ''O dönem öyle bir niyetimiz vardı. Aile büyükleri de gelemiyor diye konuşmuştuk, sanki her şey normalleşince bir düğün falan yapılır mı diye, zaman da geçtikçe o topa bir daha girilir mi, bir sürü insan başka bir organizasyon başka bir yorgunluk, tamamen enerjimizle alakalı enerjimiz olursa yaparız'' dedi.
Gupse Özay’ın hamile olduğu haberleriyle alakalı konuşan oyuncu, "Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok'' şeklinde cevapladı.