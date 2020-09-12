Show TV Çukur'un yıldızı Barış Arduç eşi Gupse Özay'la evliliklerini anlattı

Sade bir düğün yaptıkları hatırlatılan Arduç, ''O dönem öyle bir niyetimiz vardı. Aile büyükleri de gelemiyor diye konuşmuştuk, sanki her şey normalleşince bir düğün falan yapılır mı diye, zaman da geçtikçe o topa bir daha girilir mi, bir sürü insan başka bir organizasyon başka bir yorgunluk, tamamen enerjimizle alakalı enerjimiz olursa yaparız'' dedi.