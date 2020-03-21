Show Tv Çukur'un Timsah Celil'i diziden neden ayrıldığını anlattı sebebi bakın ne
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Timsah Celil karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz, diziden neden ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu.
Show ekranlarının her bölümü ilgiyle izlenen fenomen dizisi Çukur'da yaşanan yaprak dökümlerinden biri de Timsah Celil karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz oldu. Geçtiğimiz haftalarda senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Günler sonra Instagram hesabından bir açıklama videosu paylaşan oyuncu, diziden ayrılma sebebini söyledi.
Kendisini merak eden takipçileri için açıklama videosu paylaşan Yılmaz, şunları söyledi:
"Şöyle söyleyeyim de konu kapansın, sormayın bir daha. 9 hafta sete çıkmadım. Sonra set var haberi geldi ve bende çıkmama kararı kaldım. Sonra 'zaten karakteri bitireceğiz' dediler. Ben de o zaman uzatmadan hemen bitirin dedim.''
''2 bölüm sonra bitireceklerdi ben de hemen bitirin dedim. İşimi severek yapıyorum, ölene kadar da severek yapacağım. Bir yolunu bulup yapacağım, kimse engel olamayacak. Heveslerimi ve hayallerimi kimsenin kırmasına izin vermeyeceğim. O yüzden yola devam."
Yamaç'ın intikam almak için vurduğu Timsah Celil'in Çukur macerası sona ermişti.