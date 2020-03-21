Show Tv Çukur'un Timsah Celil'i diziden neden ayrıldığını anlattı sebebi bakın ne

Kendisini merak eden takipçileri için açıklama videosu paylaşan Yılmaz, şunları söyledi:

"Şöyle söyleyeyim de konu kapansın, sormayın bir daha. 9 hafta sete çıkmadım. Sonra set var haberi geldi ve bende çıkmama kararı kaldım. Sonra 'zaten karakteri bitireceğiz' dediler. Ben de o zaman uzatmadan hemen bitirin dedim.''