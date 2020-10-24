Show TV Çukur'un Kahraman'ı Mustafa Üstündağ yeni aşkını böyle duyurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmasının arından yeniden Çukur'a dönen Mustafa Üstündağ, son zamanlarda aşk hayatıyla ön planda. Üstündağ, yeni bir birlikteliğe yelken açtı bunu da sosyal medya hesabından duyurdu.