Show TV Çukur'un Kahraman'ı Mustafa Üstündağ yeni aşkını böyle duyurdu
Mustafa Üstündağ, geçtiğimiz ocak ayında eşi Ece Özkaya'dan boşanmıştı, yeni aşkını buldu. Üstündağ, Instagram'dan yeni aşkını ilan etti.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmasının arından yeniden Çukur'a dönen Mustafa Üstündağ, son zamanlarda aşk hayatıyla ön planda. Üstündağ, yeni bir birlikteliğe yelken açtı bunu da sosyal medya hesabından duyurdu.
115
Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift geçtiğimiz Ocak ayında boşanmıştı.
215
Boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Instagram hesabından sevgilisi Seda Torunlar ile olan fotoğrafını paylaşan Üstündağ, aşkını herkese ilan etti.
315
Mustafa Üstündağ: 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğan Mustafa Üstündağ, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezundur.
415