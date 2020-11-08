Show TV Çukur sevenleri üzecek haber! Diziyle ilgili harekete geçildi

Pazartesi akşamları Show TV'de ekrana Ay Yapım imzalı Çukur dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Zaman zaman şiddet sahneleriyle tepki çeken Çukur, bu defa polis teşkilatını aşağıladığı iddlasıyla harekete geçildi.