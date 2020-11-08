Show TV Çukur sevenleri üzecek haber! Diziyle ilgili harekete geçildi
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçal Köstendil'in yer aldığı Çukur'la ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.
Pazartesi akşamları Show TV'de ekrana Ay Yapım imzalı Çukur dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Zaman zaman şiddet sahneleriyle tepki çeken Çukur, bu defa polis teşkilatını aşağıladığı iddlasıyla harekete geçildi.
Emekli polis Selçuk Olcay, özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Çukur’ isimli dizide gençlerin suça teşvik edildiği ve Türk Polis Teşkilatı’nın aşağılandığını iddia ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kanal ve yapım şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 23 Ekim 2017 tarihinden bu yana yayınlanan dizinin farklı bölümlerinde yer alan suça konu sahneler anlatıldı.
Dilekçede, dizi hakkında birçok şikayetin yapıldığı ve şikayetlerde ailelerin dizi nedeniyle korku ve endişe yaşadıkları belirtildi.