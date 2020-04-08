Show TV Çukur dizisine Kıvanç Tatlıtuğ dahil oluyor bombası patladı

Son olarak Ay Yapım imzalı, Show TV'de yayımlanan Çarpışma dizisinde fırtınalar estiren Kıvanç Tatlıtuğ hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Şu sıralar zatürre hastalığıyla mücadele eden Tatlıtuğ'un yine aynı yapım şirketine ait Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı söylentisi hızla yayıldı.