Show TV Çukur dizisine Kıvanç Tatlıtuğ dahil oluyor bombası patladı
Show TV ekranlarında yayımlanan Çarpışma dizisinin ardından Kıvanç Tatlıtuğ, yine Show TV'de yayımlanan Çukur dizisine transfer oluyor iddiası seyirciyi harekete geçirdi.
Son olarak Ay Yapım imzalı, Show TV'de yayımlanan Çarpışma dizisinde fırtınalar estiren Kıvanç Tatlıtuğ hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Şu sıralar zatürre hastalığıyla mücadele eden Tatlıtuğ'un yine aynı yapım şirketine ait Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı söylentisi hızla yayıldı.
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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'a Nejat İşler, Çağatay Erdenet karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç'ın en zorlu rakibi olmuştu.
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Çukur dizisine son olarak ise, Çağatay Erdenet'in kardeşi Arık Böke Erdenet karakteriyle Barış Arduç dahil olmuştu.
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İddialara göre, son olarak ise Çukur dizisine Kıvanç Tatlıtuğ katılacak.
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