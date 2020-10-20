Show TV Çukur dizisine haftalar sonra geri döndü Çukur'da büyük sürpriz
Show TV'nin reyting rekorları kıran başrollerinde aras Bulut İğnemli, Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde bir sürpriz yaşandı. 82. bölümde veda eden usta oyuncu 99. bölümde geri döndü.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka'nın başrollerde oynadığı Çukur'un 19 Ekim Pazartesi yayınlanan 99. son bölümünde bir sürpriz yaşandı.
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19 Ekim Pazartesi yayınlanan 99. son bölümünde Çağatay Erdenet geri döndü. Çukur'da Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler aylar sonra yeniden diziye dahil oldu.
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Çukur'un son bölümünde ise Çağatay Erdenet'in İsviçre'de gözlerden uzak bir şekilde yaşadığı görüldü.
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Çağatay Erdenet, Cumali'nin gönderdiği zarfla kardeşi Arık Böke'nin öldürüldüğü öğrendi. Çağatay, babası Cengiz Erdenet'e Cumali'nin Arık Böke'yi öldürdüğü haberini verdi.
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