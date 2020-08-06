Show TV Çukur dizisine bomba transfer İrem Sak bakın hangi rolü oynayacak
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'a bomba bir isim dahil oldu, 4. sezonu merakla beklenen Çukur'un yeni bölümlerinde İrem Sak da rol alacak.
Üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran 'Çukur'un yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Yeni sezon için hazırlıklar sürerken sürprizler de ortaya çıktı.
Oyuncunun diziye dahil olduğu ise resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşımda "İrem Sak Çukur'da! Dördüncü sezon yaklaşırken Çukur kadrosu da genişliyor. Başarılı oyuncu İrem Sak yeni sezonda Erdenet Ailesi'ne dahil olacak ve Seren karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak. Çukur'a hoş geldin İrem Sak" yazıldı.
Son bölümünde Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti. Yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor.
Çukur'un yeni yıldızı İrem Sak kimdir?
İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi.