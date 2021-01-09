Show TV Çukur dizisine bomba isim geri dönüyor seyirci havalara uçtu
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'a sevilen oyuncu geri dönüyor. Çukur dizisinin hayranları duyunca sevinçten havalara uçtu.
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı, Show TV'de yayımlanan Çukur dizisi, 111. yeni bölümüyle 11 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek. Seyirci büyük bir sürprizle karşılaşacak. Diziye veda eden isim geri dönüyor.
Çukur'un yeni bölümüne ise Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri damga vuracak. Yamaç ve Akın'ın gerilim dolu konuşmasının ekrana geldiği sahnede Yamaç, "Kendinden önce sevdiklerini düşüneceksin!" sözleriyle Akın'ı uyarıyor.
Çağatay'ın yeni oyunları ise sürpriz gelişmelere yol açacak. Çukur'da Ogeday'ın ölümünün ardından ise bir Erdenet ailesinden bir ismin daha sonu geliyor.
Erdenetler'in sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek.