Show TV Çukur dizisinden Öner Erkan ayrılıyor usta oyuncu Ercan Kesal geri dönüyor

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Perihan Savaş, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Avkıran ve Nejat İşler gibi isimlerin paylaştığı Çukur'un önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne daha önce dizide yer almış Ercan Kesal (İdris) ve Çetin Sarıkartal (Paşa) konuk olacak.