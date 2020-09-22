Show TV Çukur dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı Berkay Ateş veda etti
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'a Berkay Ateş veda etti, sosyal medya hesabından sevenlerine mesajını verdi.
Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur, dün akşam 96. bölümüyle ekrana geldi. Heyecanlı anların yaşandığı Çukur'da bir de veda yaşandı.
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Mahsun, yanına küçük kardeşlerini de alarak mahalleden ayrıldı.
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Mahsun'u yeni yolculuğunda annesi de yalnız bırakmadı. Böylece Çukur'un Mahsun'u canlandıran Berkay Ateş de 96. bölümde diziye veda etti.
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Çukur dizinin resmi sosyal medya hesaplarından "Sen Kuzular'a sahip çıktın ve kendi evinizi, kendi Çukur'unuzu kurmak için bir yola çıktın. Kapımız sana hep açık Mahsun. Yine bekleriz" paylaşımı yapıldı.
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