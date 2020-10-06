Show TV Çukur dizisinde flaş ayrılık! Veda paylaşımı da geldi
Çukur dizisinin 98. son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Çukur'da Makbule karakterine hayat veren ünlü oyuncu Meral Çetinkaya diziden ayrıldı.
Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur, 5 Ekim Pazartesi akşamı 98. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Efsun beklenmedik bir şekilde Yamaç'ı korumak için eline silahını aldı. için Makbule'nin Arık ile birlikte Yamaç'a hazırlanan planı Efsun bozdu.
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Son bölümde Makbule'nin Arık ile birlikte Yamaç'a hazırlanan planı Efsun bozdu. Önce Arık'ın adamlarını tek tek etkisiz hale getiren Efsun daha sonra ise babaannesiyle karşı karşıya geldi.
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Makbule'nin "Ben bu utanca izin vermem. Torunum babasının katilinden hamile. Ben buna izin vermem. Ne o çocuğun dünyaya gelmesine, ne de babasının nefes almasına" sözlerinin ardından Efsun babaannesini öldürdü.
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O anlara şahit olan Yamaç ise gözyaşlarına boğulan Efsun'a yardım etmeye çalıştı.
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