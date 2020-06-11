Show TV Çukur dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
Salgın dolayısıyla sezon finalini erken yapan Çukur dizisinden flaş bir ayrılık haberi geldi. Yeni sezonda Selim Koçovalı rolündeki Öner Erkan'ın diziden ayrılacağı öğrenildi.
Show TV'de yayım tarihine başladığı 23 Ekim 2017'den bugüne reytingleri alt üst eden Çukur dizisi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgını sonrası çekimlerine ara verdi ve en son yayımlanan 93. bölümüyle de erken sezon finali yapmak zorunda kaldı.
Pazartesi akşamı ekranlara geldiğinde izleyiciyi ekran başına kilitleyen Çukur'un yeni sezon çekimlerinin Temmuz ayında başlayacağı öğrenilirken gelen bir haber dizi hayranlarını şaşkına uğrattı.
3 sezondur dizide başrol oynayan ve Selim Koçovalı karakterine hayat veren Öner Erkan'ın Çukur'a veda edeceği gelen iddialar arasında. Yapım şirketinin bu konuda resmi bir açıklaması bulunmamasına rağmen iddialar arasında Selim Koçovalı yeni yayınlanacak bölümde ölecek ve Öner Erkan projeden ayrılacak.
Öner Erkan'ın Selim Koçovalı'ya hayat verdiği fenomen dizide Perihan Savaş, Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor.