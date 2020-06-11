Show TV Çukur dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor

Show TV'de yayım tarihine başladığı 23 Ekim 2017'den bugüne reytingleri alt üst eden Çukur dizisi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgını sonrası çekimlerine ara verdi ve en son yayımlanan 93. bölümüyle de erken sezon finali yapmak zorunda kaldı.