SHOW TV Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas'a İbrahim Tatlıses'ten övgü üstüne övgü
SHOW TV'de yayınlanan Aziz dizisinin Efnan karakterini canlandıran oyuncu Simay Barlas'a, İbrahim Tatlıses'ten övgü yağmuru.... İmparator lakaplı sanatçı Simay Barlas'ın güzelliğini yere göğe sığdıramadı, "Kadınlar onu örnek alsın" dedi.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Aziz dizisini izlerken Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas'a övgüler yağdırdı. O anları sosyal medyadan paylaşan Tatlıses, "Kadın oyuncular, Efnan kızımı örnek alsınlar, yüzünde makyaj bile yok" ifadelerine yer verdi.
Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Aziz dizisi senaryosu ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Simay Barlas, İbrahim Tatlıses'in radarına takıldı
Kısa sürede büyük beğeni toplayan Aziz dizisinde Efnan'a hayat veren Simay Barlas, İbrahim Tatlıses'in radarına takıldı.
Instagram'da 1,6 milyon takipçisi olan Tatlıses, Simay Barlas'ın Azizi'den bir karesini paylaştı. Tatlıses, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: