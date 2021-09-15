Show Tv Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım'dan ilk kareler... Yeni tarzı beğenildi!
SHOW TV'de yeni sezonda ekranlara gelecek olan ve Murat Yıldırım ile Damla Sönmez'in başrollerinde yer alacağı Aziz dizisinden ilk kareler sosyal medyada görücüye çıktı! Murat Yıldırım'ın dizideki yeni tarzı sosyal medyada çok beğenildi.
SHOW TV’de ekranlara gelecek olan, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan’ın gerçekleştirdiği sezonun iddialı dizisi 'Aziz'den ilk kareler paylaşıldı. Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz dizisi yakında Show TV’de başlıyor.
Murat Yıldırım'ın da sosyal medya hesabından paylaştığı kareler oldukça dikkat çekti. Merakla beklenen diziden gelen ilk karelerde Murat Yıldırım’ın yeni tarzı dikkat çekti. Murat Yıldırım’ın Aziz’deki imajı beğeni topladı.
Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği Aziz’in yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor.
Senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin başrollerini ise Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya paylaşıyor.