Show Tv Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım'dan ilk kareler... Yeni tarzı beğenildi!

SHOW TV’de ekranlara gelecek olan, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan’ın gerçekleştirdiği sezonun iddialı dizisi 'Aziz'den ilk kareler paylaşıldı. Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz dizisi yakında Show TV’de başlıyor.