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Show TV ATV Kanal D Star TV'ye reyting şoku! Masterchef Sen Çal Kapımı şaşırttı zirve bakın kimin

Show TV ATV Kanal D Star TV'ye reyting şoku! Masterchef Sen Çal Kapımı şaşırttı zirve bakın kimin

18 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Kanal D, ATV, Star TV, Show TV'yi hüsrana uğrattı. Masterchef ve Sen Çal Kapımı şaşırttı.

Show TV ATV Kanal D Star TV'ye reyting şoku! Masterchef Sen Çal Kapımı şaşırttı zirve bakın kimin

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde ATV'nin dizisiyle yarıştı. 

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Show TV ATV Kanal D Star TV'ye reyting şoku! Masterchef Sen Çal Kapımı şaşırttı zirve bakın kimin

Artlife’taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmadığı Sen Çal Kapımı, Masterchef'le reyting yarışında kıyasıya mücadele verdi. 

İşte çarşamba günü reytingleri...

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Show TV ATV Kanal D Star TV'ye reyting şoku! Masterchef Sen Çal Kapımı şaşırttı zirve bakın kimin

10 - Haber Önü (Show TV)

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Show TV ATV Kanal D Star TV'ye reyting şoku! Masterchef Sen Çal Kapımı şaşırttı zirve bakın kimin

9 - Ana Haber (Kanal D)

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