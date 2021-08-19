Show TV ATV Kanal D Star TV'ye reyting şoku! Masterchef Sen Çal Kapımı şaşırttı zirve bakın kimin
18 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Kanal D, ATV, Star TV, Show TV'yi hüsrana uğrattı. Masterchef ve Sen Çal Kapımı şaşırttı.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde ATV'nin dizisiyle yarıştı.
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Artlife’taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmadığı Sen Çal Kapımı, Masterchef'le reyting yarışında kıyasıya mücadele verdi.
İşte çarşamba günü reytingleri...
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10 - Haber Önü (Show TV)
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9 - Ana Haber (Kanal D)
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