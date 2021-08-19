Show TV ATV Kanal D Star TV'ye reyting şoku! Masterchef Sen Çal Kapımı şaşırttı zirve bakın kimin

Artlife’taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmadığı Sen Çal Kapımı, Masterchef'le reyting yarışında kıyasıya mücadele verdi.



İşte çarşamba günü reytingleri...