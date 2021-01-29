Show TV Arıza dizisine Ramo'nun yıldız oyuncusu geldi seyirciyi sevindiren haber
Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Arıza, kadrosuna Ramo dizisinden transfer gerçekleşti.
Show TV'nin kısa zamanda başarı yakalayan, yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği dizisi Arıza, kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde Nursel Köse'nin dahil olduğu kadroya, bu kez sevilen oyuncu Rüzgar Aksoy katıldı.
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Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı diziye, Ramo'dan transfer olan Rüzgar Aksoy'un, Halef karakterine benzer bir rolle ekrana geleceği öğrenildi.
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Rüzgar Aksoy: 1 Ocak 1981'de dünyaya gelen oyuncu ve seslendirme sanatçısı.
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