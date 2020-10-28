Show TV Arıza dizisine bomba transfer bakın kim olarak diziye katılıyor

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı ve Show TV'de yayınlanan Arıza dizisinin 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne sürpriz bir isim konuk olacak. Arıza dizisinin 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne Fırat Tanış da katılıyor.