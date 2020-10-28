Show TV Arıza dizisine bomba transfer bakın kim olarak diziye katılıyor
Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan başrollerinde olduğu dizinin yeni bölümlerine yeni bir oyuncu katıldı. Dizinin akışı değişecek gibi duruyor.
Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı ve Show TV'de yayınlanan Arıza dizisinin 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne sürpriz bir isim konuk olacak. Arıza dizisinin 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne Fırat Tanış da katılıyor.
Fırat Tanış, konsorsiyumun sattığı silahların en büyük alıcısı ve istihbarat örgütlerinin arananlar listesinin başındaki azılı bir katil olan Cabir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Fırat Tanış: Nuri Fırat Tanış (d. 5 Mayıs 1975, İstanbul), Türk oyuncu ve müzisyen. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıd Lisesi'nde başladı.
Bir süre Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptığı 1998-2001 yılları arasında Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy, Kemal Kocatürk gibi yönetmenlerle çalıştı.